Une star de télé-réalité mange des organes d'animaux crus pour tomber enceinte

Si elle a changé de régime alimentaire, c'est parce qu'Heidi Montag essaye d'augmenter ses chances d'avoir un deuxième enfant. Elle reconnait que manger de la viande cru représente un risque mais est prête à tout pour agrandir la famille - elle est déjà maman d'un petit garçon de 4 ans, baptisé Gunner Stone, qu'elle a eu avec son époux Spencer Pratt. "Ça fait un an et demi que j'essaye de tomber enceinte, a-t-elle précisé. Je veux essayer plein de choses, et c'est une source fantastique de nutriments. Je me sens incroyablement bien depuis que j'ai commencé. J'ai plus d'énergie, j'y vois plus clair, ma libido est plus active et les douleurs chroniques dont je souffrais ont disparu."