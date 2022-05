Une star du foot victime d'un cambriolage et menacé avec sa compagne : "On va vous découper !"

C'est une pratique qui n'a pas de frontière. En France et Angleterre, les stars du football se font cambrioler quasiment tous les mois. La plupart du temps, les malfrats attendent que les joueurs soient en plein match pour s'introduire chez eux, ce qui est arrivé à Paul Pogba très récemment et visiblement le club de Manchester United fait partie des cibles privilégiées. Coéquipier d'Harry Maguire et Cristiano Ronaldo à Manchester, le jeune Tahith Chong est prêté du côté de Birmingham City cette année pour s'aguerrir, lui qui n'a encore que 22 ans.

Malgré son jeune âge, Tahith Chong vient de vivre une situation pour le moins traumatisante au début du mois de mai alors qu'il se trouvait chez lui avec sa compagne, Rianna Taylor. Cette dernière a accordé une interview au tabloïd anglais, The Sun, dans laquelle elle relate cette nuit de terreur. Il est 3 heures du matin lorsque trois hommes masqués et armés s'introduisent dans la maison. "J'ai commencé à trembler de façon incontrôlable et j'ai pensé que c'était un cauchemar (...) Après quelques minutes, j'ai réalisé que c'était réel", se rappelle la jeune femme de 24 ans.

L'un des hommes nous a menacés avec un très gros couteau de cuisine

Une terrible épreuve pour le jeune Hollandais et sa compagne, qui se retrouvent face à des hommes dangereux et déterminés. "L'un des hommes nous a menacés avec un très gros couteau de cuisine et un autre a attrapé Tahith par la cheville et l'a tiré hors du lit. Un autre tenait une batte de baseball qu'il agitait devant nous. Il criait : 'Où sont les montres ?'. Les mecs étaient terrifiants et il y en avait un en particulier qui mesurait environ 1m90 qui était menaçant et semblait être le leader", précise Rianna Taylor, avant de poursuivre avec des menaces encore plus terribles : "Ils nous menaçaient continuellement, disant que s'ils trouvaient des montres et que nous mentions, ils nous découperaient et nous cuisineraient".

Après cet épisode traumatisant, les trois hommes masqués finissent par trouver ce qu'ils sont venus chercher. "Ils nous ont pris nos téléphones, puis ils ont pris ma Rolex d'occasion, qui valait 3 500 euros, plus mon sac Louis Vuitton", ajoute Rianna Taylor, avant de conclure, toujours très marquée : "Je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis et je ne peux pas dormir avec la lumière éteinte...".