Une sublime candidate de télé-réalité et une star du foot parents pour la 1re fois : des photos dévoilées

Le conte de fées se poursuit donc pour Sara et Ilkay Gündogan. C'est en juillet 2021 qu'ils ont dévoilé leur amour au grand jour, sur les réseaux sociaux, en posant ensemble pour la première fois. Et en décembre de la même année, la jeune femme a révélé qu'elle venait de se fiancer à son cher et tendre. Le footballeur est semble-t-il un grand romantique, puisqu'il lui a sorti le grand jeu. Il avait en effet formé un chemin à suivre avec des pétales de roses, dans leur nid d'amour. Une fois arrivée dans le séjour, elle a trouvé de nombreux bouquets de roses disposés un peu partout, ainsi que des ballons rouges en forme de coeurs et des dorés en forme de lettres pour former une belle déclaration : "I Love you." Enfin, elle a eu le bonheur de voir Ilkay Gündogan debout, avec le sourire et entouré de roses rouges formant un coeur. Leur union a été célébrée en mai 2022.