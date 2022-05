Une star de Manchester City se marie avec une candidate de télé-réalité française !

La saison des mariages démarre en fanfare chez les footballeurs ! Avec les beaux jours, les amoureux commencent à célébrer leur union et c'est exactement ce qu'ont décidé de faire Ilkay Gündogan et sa fiancée, Sara Benamira. Le footballeur de 31 ans est une véritable star en Angleterre où il évolue pour le club de Manchester City depuis 2016. Taulier de l'équipe, au même titre que Kevin De Bruyne ou encore Riyad Mahrez, l'Allemand d'origine turque fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Plutôt discret en dehors des terrains, il a trouvé l'amour au côté de la belle tunisienne de 26 ans depuis plus d'un an maintenant.

C'est le 22 juillet 2021 qu'Ilkay Gündogan et Sara Benamira ont officialisé leur couple avec une belle photo d'eux. Depuis, tout est allé très vite entre les deux tourtereaux et le 9 décembre dernier, ils annonçaient leur fiançailles. Moins de 6 mois après ce bel évènement, ils sont désormais mari et femme ! C'est au travers d'une publication conjointe mise en ligne cette nuit qu'ils ont souhaité faire l'annonce de leur mariage. Sur la première photo on peut voir les amoureux sur un joli selfie, probablement juste après la cérémonie. On voit ensuite celle qui a participé à la saison 8 des Princes de l'Amour à bord d'un jet privé avec un magnifique bouquet à la main et enfin le footballeur montrant sa main avec l'alliance qu'il portera désormais en tout temps.

Direction le Danemark pour un mariage en tout petit comité

Pour l'occasion, les deux stars ont pris la direction de Copenhague au Danemark pour célébrer ce beau moment de vie. "Nous sommes mariés. Nous sommes vraiment heureux ... On a hâte de célébrer ça avec nos famille et nos amis. Gundos", écrivent-ils sur leur publication, qui a déjà atteint presque 80 000 likes en quelques heures. Ilkay Gündogan et Sara Benamira ont donc choisi de faire cela en toute intimité, juste à deux, avant une grande fête avec leurs proches.