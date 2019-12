Vaimalama Chaves en pleurs, l'ex-Miss France craque : "C'est de ma faute..."

Samedi 14 décembre 2019, Clémence Botino a été élue Miss France 2020. Un sacre qui a eu lieu devant plus de sept millions de téléspectateurs, mais aussi devant Vaimalama Chaves. C'est d'ailleurs cette dernière qui lui a remis la couronne prestigieuse et tant convoitée dont elle-même avait été coiffée un an plus tôt. La victoire de Miss Guadeloupe marque ainsi la fin du règne de Vaimalama. Quelques heures avant la cérémonie, TF1 a décidé de lui consacrer un reportage dans lequel toute son aventure Miss France était retracée.

Sans surprise, c'est une Vaimalama Chaves souriante et pétillante en toute circonstance qu'on retrouve, à l'image de ce qu'elle a montré d'elle toute l'année. Mais derrière sa bonne humeur en apparence inébranlable poignent quelques instants plus incertains. En évoquant l'éloignement avec sa famille, la jolie Polynésienne apparaît ainsi très émue. Il faut dire que, comme elle le rappelle, "c'est un sacrifice d'être Miss France" : "C'est un don de soi, mais à quel prix ? Pendant un an on est Miss France. Ça veut dire qu'on est là tout le temps. On est mise à disposition de la France entière", détaille-t-elle. Un quotidien chargé et épuisant dans lequel l'environnement familial peine à trouver sa place. "Évidemment que c'est dur d'être loin de sa famille, surtout quand la famille c'est ce qu'il y a de plus important. Je constate que je déteste la solitude. Et que l'abandon m'effraie aussi beaucoup", confie-t-elle.

Et de poursuivre en laissant couler ses larmes. "C'est moi qui suis partie donc c'est de ma faute, observe-t-elle. J'ai quitté la Polynésie pour venir vivre en France. Ma famille me manque et ce n'est pas évident tous les jours d'être loin d'eux. C'est difficile quand il y a un décès dans la famille. Qu'on doit être tout seul à encaisser. Quand il y a les 70 ans de ma grand-mère et que je ne suis pas là..." Mais que ses fans se rassurent, Vaimalama Chaves ne regrette en rien sa victoire, bien au contraire. "Oui, c'est une belle opportunité. Oui, j'ai fait plein de découvertes. Oui, je suis contente d'avoir vécu tout cela", souligne-t-elle. D'autant plus que de nouvelles opportunités s'offrent à elle puisqu'un autre de ses rêves s'est réalisé, celui de sortir un album. Nul doute qu'elle fera parler d'elle encore longtemps.