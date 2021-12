Vaimalama Chaves "totalement perdue" : l'ex-Miss face à une situation très délicate

Qu'arrive-t-il à Vaimalama Chaves ? Le 20 décembre 2021, Miss France 2019 a fait de tristes confidences à ses abonnés en story Instagram.

La fin de l'année est souvent synonyme d'introspection. Chacun fait le bilan de sa vie afin de vivre l'année suivante sous les meilleurs auspices. Mais la conclusion n'est pas toujours positive et entraine parfois une véritable remise en question. Durant son année Miss France, Vaimalama Chaves a eu la chance de participer à de nombreux événements mais aussi de sortir son premier album Good Vaïbes (en décembre 2020). Et cette année, la compagne de Nicolas Fleury a aussi eu la chance de participer à Danse avec les stars 2021. Elle a partagé cette belle aventure avec Christian Millette.

Mais il semblerait que Vaimalama Chaves n'ait plus de projet. "Ca t'es déjà arrivé de te sentir à côté de tes pompes ? Genre tu n'as plus d'objectif de vie, tu ne sais plus trop où aller ni quoi faire ou pourquoi tu te lèves le matin ? Bah je suis en plein dedans", a-t-elle tout d'abord interrogé ses abonnés. Et après avoir fait un placement de produit, elle a expliqué qu'elle devait affronter le fait qu'elle se sente complètement perdue. Un sentiment qu'elle a déjà éprouvé par le passé. "C'est le genre de chose qui arrive quand on n'a plus d'objectif de vie, de but dans la vie. Je crois que ma pire fois, c'était quand j'ai terminé mon Master à l'université de Polynésie Française. Totalement perdue", a-t-elle conclu.

A l'époque, la belle brune de 27 ans avait fini par trouver son chemin. Nul doute qu'elle connaîtra la même issue. Elle devrait en tout cas compter sur le soutien de ses proches en attendant, parmi lesquels son compagnon Nicolas Fleury avec qui elle file le parfait amour depuis un peu plus d'un an. C'est lors d'un gala organisé par l'école Arts et Métiers de Cluny qu'ils se sont rencontrés. "J'avais été conviée en tant que Miss France et lui avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, on avait échangé nos 06. On a bien accroché, mais pas plus que ça au début, c'est venu après", confiait-elle notamment à Gala en septembre 2020.