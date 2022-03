Valentin D'Hoore (Koh-Lanta) : L'ex-mari de Katrina Patchett papa, une photo de son bébé dévoilée

Carnet rose ! Valentin D'Hoore, ex-aventurier de Koh-Lanta Vietnam en 2010, est devenu papa pour la toute première fois. Sa compagne mannequin Karen Joigny a donné naissance à leur bébé. C'est sur les réseaux sociaux que la belle nouvelle a été faite ce mardi 22 mars 2022. Un événement qui remplit les jeunes parents de bonheur.

La compagne de l'ex-mari de Katrina Patchett, danseuse emblématique de Danse avec les stars (TF1), se saisit de son compte Instagram pour partager sa joie de devenir mère. "21/03/2022, le premier jour du reste de notre vie", écrit-elle en légende de la toute première photo de bébé. On peut le voir tout de blanc vêtu, allongé en train de serrer la main de Karen. Cette dernière a pris soin de dissimuler le visage de son nouveau-né, dont on voit juste la main, afin de le préserver.

Valentin D'Hoore et Karen Joigny avaient gardé le secret du sexe de leur bébé. Et malheureusement pour leurs fidèles followers, ils n'ont pas dévoilé s'il s'agissait d'une petite fille ou d'un petit garçon. Pas plus que son prénom. Cela n'empêchera pas les internautes de leur adresser leurs félicitations pour la naissance de leur premier enfant.

Rappelons que c'est en mai 2021, soit six mois après le divorce du beau brun avec Katrina Patchett, que le couple s'est publiquement affiché. Entre les deux mannequins, tout est allé très vite. En effet, cinq mois plus tard, en octobre 2021, Valentin D'Hoore et Karen Joigny annoncent la grossesse de la belle brune ! "Quand vous rencontrez votre âme soeur, des miracles et de la magie se produisent", indiquait la future maman tandis que son amoureux partageait une photo de son ventre arrondi. Depuis cette belle annonce, le couple s'est affiché plus soudé et complice que jamais sur les réseaux sociaux.

Toutes nos félicitations à Valentin D'Hoore et sa belle Karen Joigny pour la naissance de leur premier enfant !