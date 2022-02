Valérie Benaïm longtemps brouillée avec un animateur : explications des années plus tard

Avant de devenir une chroniqueuse emblématique de Touche pas à mon poste sur C8, Valérie Bénaïm a multiplié les activités sur d'autres chaînes. C'est surtout au début des années 2000 qu'elle a commencé à se faire connaître en rejoignant TF1. À l'époque, la complice de Cyril Hanouna est recrutée par la chaîne pour intégrer l'émission Y'a pas photo présentée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Et elle reconnaît volontiers que ce dernier a eu un impact très positif sur sa carrière.

"C'était ma première télé sur TF1 ! Il m'a embauché en tant que chroniqueuse, c'est lui. C'est un pan de ma vie et c'est comme ça qu'Etienne Mougeotte m'a repérée", a-t-elle confié mardi 8 février 2022 au côté de Laurent Fontaine justement, nouveau chroniqueur de Touche pas à mon poste. S'ils gardent tous deux de bons souvenirs de cette période, ils ont tout de même avoué que leur collaboration s'était très mal terminée. Et pour cause, Valérie Bénaïm a soudainement quitté le navire. "Elle vous a dit comment qu'elle allait partir ?", a souhaité savoir Cyril Hanouna. Et pour Laurent Fontaine de répondre cash : "Elle ne me l'a pas dit ! Ça a causé une petite fâcherie." "On s'est engueulé", a confirmé Valérie Bénaïm.

La jolie brune de 52 ans avait sans crier gare accepté de nouvelles opportunités professionnelles, prenant alors au dépourvu son mentor Laurent Fontaine. "Etienne Mougeotte m'a appelé et m'a dit : 'Valérie Bénaïm ne fera plus l'émission avec toi l'année prochaine parce qu'on lui file des primes'. Et moi, qui avait quand même signé son paraphe à son mariage, je pensais qu'on avait un rapport un peu perso. Donc on s'est engueulé sur le fait qu'elle ne me l'ait pas dit", a-t-il relaté. Valérie Bénaïm a tenté de se défendre en assurant ne "pas avoir eu le temps" de l'avertir de son départ mais le mal était fait et la brouille bien en place. "On s'est engueulé là dessus, on est resté deux heures au téléphone. Mais vraiment, on ne s'est plus parlé pendant au moins deux ans", s'est-elle souvenue. "C'est une trahison de Valérie Bénaïm", en a rajouté avec humour Gilles Verdez.

Quoi qu'il en soit, Valérie Bénaïm et Laurent Fontaine semblent aujourd'hui avoir retrouvé leur belle complicité.