Valérie Benguigui : Photos de son charmant fils Abraham, 22 ans, qui n'a pas du tout froid aux yeux !

Cette bonne humeur, cette bonhommie, elle se transmet visiblement de mère en fils. Mais il y a peut-être une chose qu'Abraham Wapler ne tient pas de Valérie Benguigui, c'est son goût très prononcé pour la nudité. Tout juste avait-on vu un bout de chair, durant la carrière de la comédienne, en 2006 dans le film Comme t'y es belle !, de Lisa Azuelos. En revanche, le compte Instagram du jeune homme, qu'elle a eu en 1997 avec Éric Wapler, est rempli de photographies relativement coquines. Une chose est sûre, Monsieur n'a pas froid au yeux, ni ailleurs !

Habillé ou nu comme un ver, Abraham Wapler marche tout de même dans les traces de sa maman et celles de son papa. A 22 ans, il est lui aussi comédien. Représenté par la célèbre agence Adequat, il a commencé en tant qu'enfant du village en 2012 dans le film Radiostars, est apparu depuis dans Interrail en 2018 puis plus récemment, en 2021, dans OSS 1117 : Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos et dans la saison 1 de la série Les Invisibles. Il n'est, d'ailleurs, pas l'enfant unique de Valérie Benguigui. Mais César, son aîné de 28 ans, semble plus réservé en ce qui concerne sa vie privée et sa vie professionnelle. Ses réseaux sociaux sont, d'ailleurs, des comptes privés.