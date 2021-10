Valérie Benguigui morte à 47 ans : son combat contre la maladie racontée par Patrick Bruel

Elle était si drôle, si solaire. Tant et si bien que personne ne se doutait qu'elle était rongée par la maladie. Le 2 septembre 2013, Valérie Benguigui est morte à l'âge de 47 ans, emportée par un cancer du sein dont elle n'avait jamais évoqué l'existence. Elle venait tout juste d'obtenir le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son inoubliable performance dans le film Le Prénom, d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, dans lequel elle donnait la réplique à Charles Berling, Guillaume de Tonquédec ou encore Patrick Bruel. C'est ce dernier, d'ailleurs, qui acceptait d'en dire davantage à propos de la lutte menée par sa consoeur et amie.

Elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire

Il était là, le 6 septembre 2013, pour lui dire "adieu" lors des obsèques organisées au cimetière du Montparnasse, à Paris. Face à la fougue extraordinaire de Valérie Benguigui, Patrick Bruel pensait pourtant qu'elle parviendrait à dompter ce satané crabe. "Elle s'est tellement battue. Ca fait trois ans qu'elle se bat contre cette saleté, expliquait-il au micro d'Europe 1. Et là, elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire." En couple avec Eric Wapler depuis une vingtaine d'années, maman de deux fils, César et Abraham, la comédienne devait interpréter une mère de famille dans le film 24 Jours d'Alexandre Arcady. Hospitalisée, elle avait dû, hélas, être remplacée au pied levé par Zabou Breitman.

Même son rôle dans le film Le Prénom, dans lequel elle interprète Elisabeth - la soeur du personnage de Patrick Bruel -, était loin d'être une évidence. "On l'avait attendue pour le film, rappelait son binôme. Elle avait fait deux rémissions et puis récemment ça s'est totalement dégradé. C'est terriblement triste." Une anecdote amusante, malgré tout : Valérie Benguigui avait été confrontée à un scénario similaire à celui du film... dans la vraie vie. Lorsque son deuxième fils est né, elle a eu peur des conséquences du prénom Abraham et a appelé son fils Eli pendant une matinée à la clinique. Jusqu'à ce qu'elle ne change à nouveau d'avis. "Et aujourd'hui, tout va bien pour tout le monde !", s'amusait-elle à répéter...

Retrouvez Valérie Benguigui dans le film Le Prénom, le 26 octobre 2021 sur W9.