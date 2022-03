Valérie Bonneton : Sa soeur Nathalie est son sosie !

Phénoménale dans la série Fais pas ci, fais pas ça, Valérie Bonneton est inimitable dans le rôle de Fabienne Lepic. Précieux "bijou" de son époux Renaud (interprété par l'acteur Guillaume de Tonquédec), l'ex-femme de François Cluzet a charmé les téléspectateurs avec sa recette emblématique du "Fourzitou" et ses crises de nerfs. Invitée dans l'émission Vivement Dimanche en 2015, la maman de Joseph et Marguerite (fruits de sa relation avec François Cluzet) était accompagnée de sa soeur Nathalie, belle brune aux yeux noisettes, et de son frère cadet Bertrand.

Copie conforme de sa soeur, Nathalie possède les mêmes traits que Valérie et le même sourire franc et chaleureux. Complices, les soeurs avaient partagé des anecdotes de leur enfance sur le plateau de France 2 notamment le déménagement de Valérie lorsqu'elle avait 15 ans, qu'elle avait vécu comme une "libération". À l'époque, l'actrice avait quitté un pensionnat à Deauville pour se rendre en Normandie.

Lors de cette émission, la soeur de Valérie Bonneton précisait qu'elle travaillait de son côté dans un tout autre domaine que la télévision, puisqu'elle est docteure en psychologie. De son côté, le frère de l'actrice travaille dans le secteur de la climatisation.

Très discrète concernant sa famille, l'actrice du film Les petits mouchoirs avait néanmoins évoqué avec tristesse les brimades de sa mère qui ne croyait pas un seul instant que sa fille puisse un jour réussir dans le milieu de la télévision et du cinéma. "Tu n'y arriveras jamais, personne ne t'aidera, et puis débrouille-toi !" lui disait régulièrement sa mère, comme elle l'avait confié en 2017 aux journalistes du magazine Libération.

Déterminée à poursuivre ses rêves malgré les dires de sa mère, Valérie Bonneton avait déménagé par la suite à Paris pour étudier au Cours Florent, puis au Conservatoire national d'art dramatique. Après avoir joué dans les films Love, etc (1996), France boutique (2003) et Les Destinées sentimentales (en 2000), elle a connu le succès avec la série Fais pas ci, fais pas ça en 2007. Un rôle emblématique qu'elle a incarné sur France 2 jusqu'en 2017.