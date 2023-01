Valérie Damidot, son fils a déjà les cheveux gris... à seulement 28 ans : "Ca donne un côté George Clooney" (EXCLU)

A la télévision comme sur scène, Valérie Damidot a une carrière incroyable. La comédienne, animatrice et décoratrice a récemment ajouté une corde à son arc en devenant égérie WeightWatchers. Mais sa plus grande fierté, c'est sans doute ses enfants. Une étincelle apparaît dans ses yeux, en tout cas, quand elle se met à parler de sa fille Roxane, 30 ans, et de son fils Norman, 28 ans.

Ni l'un ni l'autre n'a suivi la voie de maman. Roxane, elle, est illustratrice. Elle a fait une école qui s'appelle Penninghem, où elle a appris le graphic design, puis elle a décidé de se spécialiser dans la bande dessinée et dans l'illustration. Elle a collaboré, professionnellement parlant, avec sa mère, notamment sur les ouvrages La terrible époque des sous-pulls acryliques ou encore 3615 ma vie, et a également lancé sa propre marque de vêtements, de customisation de sacs et de sweatshirts.

Ils sont très autonomes tous les deux. Je suis assez fière

Norman, de son côté, n'est pas en reste. "Il écrit beaucoup. Il écrit du rap, de la poésie, des histoires, des nouvelles, explique Valérie Damidot à Purepeople. Il a fait une école de journalisme, il a fait aussi une école de théâtre. Il bosse à côté et il bosse très bien, il se débrouille tout seul. Et effectivement, il aimerait développer le côté comédien et écrivain. Mais il s'en sort bien. Ils sont très autonomes tous les deux. Je suis assez fière."

Mon père a eu les cheveux gris à 20 ans

S'il y a une chose qui retient l'attention quand on regarde Norman, outre ses abdos en béton et son physique avantageux... c'est la couleur de sa chevelure. "Bien sûr qu'il a les cheveux gris mon petit Nono, assure sa mère. Mais mon père a eu les cheveux gris à 20 ans. Norman, quand il était petit, disait 'Je veux les cheveux de papy'. Et bah tu vois, tu les as ! Mais je trouve ça plutôt beau, plutôt séduisant. C'est bien, ce sont des cheveux épais, ce sont des cheveux solides, et ça donne un petit côté George Clooney qui n'est pas négligeable." What else ?

