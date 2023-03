Valérie Donzelli séparée de Jérémie Elkaïm : le comédien a eu un enfant avec une autre célèbre actrice

Valérie Donzelli, qui fête en ce jeudi 2 mars ses 50 ans, et Jérémie Elkaïm font partie de ces couples que le cinéma a rapprochés. Ensemble durant 15 ans, les deux comédiens ont avancé main dans la main à la ville comme sur les écrans. Ils ont d'ailleurs partagé l'affiche de La guerre est déclarée, drame réalisée par la cinéaste en 2011 retraçant l'histoire des parents d'Adam, petit garçon atteint d'une tumeur au cerveau diagnostiquée à 2 ans. Le film raconte le combat des parents, Roméo et Juliette, interprétés par Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm, eux-mêmes concernés par cette terrible tragédie.

En 2002, Valérie Donzelli met au monde leur premier enfant, un garçon prénommé Gabriel. La guerre est déclarée (dans lequel il joue son propre personnage à la fin du film) est leur histoire puisque Gabriel se voit diagnostiquer une tumeur cérébrale très jeune. Le jeune homme de 20 ans désormais s'en est sorti, à l'image du film. L'amour de ses parents s'est quant à lui transformé. S'ils ont accueilli une petite Rebecca cinq ans après la naissance de leur fils, les deux ont fini par se séparer et refaire leur vie.

Valérie Donzelli est devenue maman pour la troisième fois, d'un garçon cette fois-ci qu'elle a appelé Gustave et dont le papa n'est pas connu. Jérémie Elkaïm a lui aussi fondé une nouvelle famille et la mère de son dernier enfant n'est pas une inconnue puisqu'il s'agit de la célèbre comédienne Anaïs Demoustier, rencontrée sur le tournage de Marguerite et Julien, film sorti en 2015 et signé... Valérie Donzelli. Ensemble, les tourtereaux ont eu une petite fille née l'année suivante. Le couple est désormais séparé.

Une maman qui s'adapte

À la tête d'une famille de trois enfants comme son ex-compagnon, Valérie Donzelli les évoque avec beaucoup de fierté : "J'ai des enfants très très gentils, très solidaires, qui m'encouragent énormément, qui s'intéressent à ce que je fais, c'est ma petite équipe" avait-elle fait savoir dans un portrait de Libération. Les difficultés de son parcours, notamment face à la maladie de son fils Gabriel, lui ont permis de voir le verre à moitié plein : "Avec Jérémie, on a pu se replonger dans cette histoire parce que notre fils était totalement guéri et qu'on voulait la transcender en racontant une love story passée par le prisme de cette épreuve. Nous voulions montrer que même lorsque le pire se produit, il y a quelque chose qui sauve parce qu'il y a un combat à mener." Cette guerre déclarée, les parents l'ont gagnée.