Valérie Lemercier s'évanouit sur scène : des proches donnent des nouvelles

Les spectateurs du théâtre Antoine ont eu une mauvaise surprise jeudi soir... Comme l'a rapporté BFMTV, Valérie Lemercier s'est évanouie sur scène, alors qu'elle donnait une représentation de la pièce Les Soeurs Bienaimé le 31 mars. La comédienne est tombée subitement vers 21 heures, face à sa partenaire Isabelle Gélinas (notamment connue pour son rôle dans la série Fais pas ci fais et pas ça). Cette dernière a alors rapidement demandé aux techniciens de baisser le rideau.

S'il a d'abord cru que la chute faisait partie de la mise en scène, le public a ensuite attendu de savoir si la pièce allait pouvoir reprendre. La représentation a finalement été reportée... De son côté, Valérie Lemercier a été prise en charge par des pompiers appelés au théâtre. Ceux-ci sont restés près d'une demi-heure avec la comédienne avant de finalement repartir sans elle. Selon son entourage, elle "va bien, elle est juste très fatiguée".

Valérie Lemercier joue dans la pièce Les Soeurs Bienaimé depuis le 10 janvier. La comédienne de 58 ans partage cette comédie de Brigitte Buc avec Isabelle Gélinas et Patrick Catalifo. Les deux actrices interprètent les rôles de Michèle et Pascale, deux soeurs qui ont grandi ensemble dans les Cévennes et se sont aimées passionnément, avant de s'éloigner. Elles finissent par se retrouver 20 ans plus tard, non sans tumulte...

Rare au théâtre, la dernière pièce de Valérie Lemercier remontait à 2014, lorsqu'elle avait joué Un temps de chien, déjà sous la houlette de Brigitte Buc. La dernière fois qu'elle était montée sur scène, c'était en 2015, pour son one woman show. C'est plutôt au cinéma que la comédienne s'est illustrée en début d'année, puisqu'elle a remporté le César de la Meilleure actrice pour son film Aline, librement inspiré de la vie de Céline Dion. Un long-métrage dont la coscénariste n'est autre que Brigitte Buc, qui a d'ailleurs fait lire sa pièce Les Soeurs Bienaimé à Valérie Lemercier pendant le tournage d'Aline.