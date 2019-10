Valérie Trierweiler : Le jeu de mots de son compagnon sur François Hollande

Pour une fois que Romain Magellan peut avoir le dessus sur François Hollande, parce que l'ancien sportif est souvent effacé par l'ancien président de la République. Une situation qui a le don d'agacer Valérie Trierweiler. Comme en septembre dernier, lorsqu'elle avait assuré la promotion de son livre On se donne des nouvelles sur le plateau de C à vous (France 5).

L'ancienne première dame de 54 ans et journaliste de Paris Match n'avait pas caché son agacement face à Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de voir son histoire avec François Hollande sans cesse ramenée sur le tapis, alors que celle-ci s'est achevée en 2014. "J'ai un homme dans ma vie, il en a peut-être assez lui aussi qu'on me ramène sans arrêt à ma vie d'avant. Moi j'aurais beaucoup de mal, inversement, avait-elle affirmé, quelque peu irritée. Il a sa place dans mon coeur, dans ma vie, comme je le dis [dans son livre, NDLR], donc il n'y a pas de raison qu'on me ramène sans arrêt à ma vie passée, fut-elle avec un président."

Dans le même temps, elle était revenue une nouvelle fois sur sa rencontre avec Romain auprès du magazine ELLE. Leurs routes se sont croisées grâce à l'association ELA, alors que lui était en couple. Valérie Trierweiler a attendu qu'il redevienne célibataire pour entamer une nouvelle histoire.