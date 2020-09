Valérie Trierweiler virée de Paris Match : une autre personnalité débarque...

Après deux décennies de bons et loyaux services, Valérie Trierweiler était remerciée de Paris Match, en plein coeur de l'été. Une nouvelle qui l'avait laissée sidérée. Inutile toutefois de s'inquiéter pour elle : contrairement à de nombreux journalistes qui se trouvent dans une situation bien précaire, elle a déjà retrouvé du travail. Quant au magazine, malgré la crise économique liée à un marché de la publicité en chute libre, il a sorti son carnet de chèques pour s'offrir... Stéphane Bern.

Animateur télé et radio, chargé de mission du patrimoine, acteur et, désormais, recrue de presse papier, Stéphane Bern rejoint donc Paris Match "en qualité d'éditorialiste associé", a précisé l'hebdomadaire, dans un communiqué. "Il sera un renfort précieux dans le suivi et le traitement des sujets liés à l'histoire, aux monarchies et aux célébrités, sur lesquels son expertise est reconnue", a précisé Hervé Gattegno, directeur général de la rédaction du magazine, propriété du groupe Lagardère. Un groupe médias qui a aussi confié à Stéphane Bern l'animation de l'émission Historiquement vôtre, avec Matthieu Noël sur sa radio Europe 1. Une arrivée sur l'antenne après des années auprès de RTL... station de recrutement de Valérie Trierweiler. La boucle est bouclée !

Stéphane Bern, que les téléspectateurs apprécient notamment pour ses émissions Secrets d'histoire sur France 3, ne boude pas son plaisir. "C'est une grande fierté d'entrer dans la famille des plumes de Match", a-t-il déclaré dans un communiqué. Un magazine qui lui avait d'ailleurs fait l'honneur de lui offrir sa couverture avec son ancien compagnon Lionel. La presse papier n'est pas étrangère à Stéphane Bern, puisqu'il a aussi collaboré avec Le Parisien pour une collection hors série "patrimoine et balades". Auparavant, il a également travaillé à Dynastie, Jours de France ou encore Madame Figaro.