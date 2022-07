Valéry Giscard d'Estaing : Sa veuve Anne-Aymone raconte sa "délivrance" de quitter l'Elysée

Son époux a marqué la cinquième république. Anne-Aymone Giscard d'Estaing, veuve de Valéry Giscard d'Estaing, se livre à coeur ouvert auprès de Cyril Viguier dans son émission à succès Territoires de France, diffusée sur TV5MONDE samedi 9 juillet 2022 à 22H. En parallèle de cet entretien exclusif, l'ancienne Première dame évoque sa vie passée dans une interview exclusive de Cyril Viguier pour le magazine Paris Match.

Le couple a dérogé à certaines règles. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République entre 1974 et 1981, et son épouse n'ont ainsi jamais emménagé au Palais de l'Elysée. Ils ont en effet fait le choix de rester vivre chez eux, rue Bénouville, dans le XVIe arrondissement de Paris. "Tous les présidents de la IIIe et IVe République étaient âgés, sans jeunes enfants. (...) Il n'y avait pas d'appartement conçu pour une famille nombreuse. Nous avions quatre adolescents qui n'avaient aucune envie de vivre dans un lieu officiel, de passer devant les gardes républicains", explique alors Anne-Aymone Giscard d'Estaing. Et ce n'est pas la seule chose que la petite famille a adapté. "Je n'ai personnellement jamais eu de garde du corps. J'allais faire mes courses, me promener. Je prenais ma voiture personnelle pour aller à la campagne", poursuit-elle ainsi.

Ce septennat, Anne-Aymone Giscard d'Estaing en garde un souvenir parfois amer. De la fin, surtout. Elle regrette ainsi que le passage de pouvoir au nouveau président François Mitterrand ne se soit pas passée comme elle l'aurait souhaité. "Ce fut une délivrance de quitter l'Elysée", se souvient-elle. Et pour cause : "Tout ce qu'a fait mon mari a été occulté." Heureusement, malgré ces moments difficiles, le couple a pu compter sur de vrais amis, comme le chancelier allemand Helmut Schmidt ou encore le président égyptien Anouar El Sadate.

Des confidences exceptionnelles de la part de cette très discrète ancienne Première dame qui ne constituent qu'un avant-goût de ce qu'elle racontera à Cyril Viguier à l'antenne de TV5MONDE samedi 9 juillet 2022, dès 22h dans Territoires de France. L'entretien de 52 minutes sera ensuite disponible dès le lendemain, le dimanche 10 juillet, sur la plateforme gratuite TV5MONDEplus.