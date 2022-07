Anne-Aymone Giscard d'Estaing : Entretien exclusif à coeur ouvert face à Cyril Viguier

Samedi 9 juillet 2022, soirée événement sur TV5 Monde. En effet, le célèbre animateur Cyril Viguier présente son émission à succès Territoires de France. Pour l'occasion, il reçoit l'une des Première dame qui a marqué la France dans les années 1970 : Anne-Aymone Giscard d'Estaing, veuve de Valéry Giscard d'Estaing (président de la République de 1974 à 1981).

En plus d'avoir été la femme de l'homme politique, elle est présidente d'honneur de la Fondation Valery Giscard d'Estaing. Agée de 88 ans, elle s'est longtemps faite discrète et est même qualifiée de femme de l'ombre. Désormais, Anne-Aymone Giscard d'Estaing accepte de prendre la parole. Pour ce faire, elle accorde un entretien exceptionnel à Cyril Viguier. Au programme, une visite de l'hôtel particulier des Giscard d'Estaing dans le 16ème arrondissement de Paris avant de se donner rendez-vous sur ses terres du Loir-et-Cher à Authon pour un entretien sans langue de bois.

Le mouvement #MeeToo, les droits des femmes, l'actuelle Première dame de France Brigitte Macron, son engagement pour l'écologie depuis plus de 40 ans... Anne-Aymone Giscard d'Estaing promet de se livrer sur bien des sujets qui la touche. Plus encore, elle évoque deux autres couples présidentiels bien connus : Bernadette et Jacques Chirac ainsi que Danielle et François Mitterrand. Qui de mieux placée qu'elle, qui a passé 68 ans de sa vie auprès de son cher et tendre époux Valery Giscard d'Estaing, pour évoquer l'amour dans la politique...

Rendez-vous samedi 9 juillet sur toutes les chaînes de TV5MONDE (dès 22h pour la France, la Belgique, la Suisse et Monaco) afin de suivre cette interview à coeur ouvert d'Anne-Aymone Giscard d'Estaing. L'entretien de 52 minutes sera ensuite disponible dès le lendemain, le dimanche 10 juillet, sur la plateforme gratuite TV5MONDEplus.