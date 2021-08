Vanessa Demouy pleure Christophe Millant, disparu il y a 5 ans : "Le manque reste..."

Les années passent mais la douleur, elle, reste intacte. Il y a cinq ans, jour pour jour, Christophe Millant perdait la vie à la suite d'une crise cardiaque. Chef d'entreprise, manager des relations publiques du Crazy Horse pendant dix ans, il avait donné un coup de pouce à de nombreux artistes en quête de popularité. Il était un peu l'ami des stars... dont Vanessa Demouy, qui peine encore à se remettre de sa disparition. C'est pourquoi l'héroïne de la série Ici tout commence a tenu à lui rendre hommage, en partageant un portrait de lui sur les réseaux, et en exprimant toute sa peine alors que sonne l'heure de ce triste anniversaire.

"Le manque reste, regrette la maman de Solal et Sharlie. Je m'accroche à nos souvenirs qui rejaillissent sans crier gare, au détour d'une rue, au milieu d'une exposition ou lorsque je sens ton parfum dans la foule. Tes rires me manquent, ta bienveillance, ta douceur et tes conseils avisés aussi... je rêve d'entendre de nouveau prononcé le surnom dont tu m'avais affublée. Tu étais le seul à pouvoir m'appeler comme ça. Je sais que de là-haut tu veilles, j'espère que tu es fier. Je t'aime."