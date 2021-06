Ariane Séguillon et la mort de son frère : triste anniversaire et bouleversant hommage

Le 18 juin est une date particulièrement triste pour Ariane Séguillon, comédienne star de la série de TF1 Demain nous appartient. Il y a trois ans, elle a perdu une partie d'elle-même puisque son petit frère est mort. Toujours dans ses pensées, Benjamin, décédé d'un cancer, vit à ses côtés. Elle vient de lui rendre un vibrant hommage.

Sur son compte Instagram, l'actrice qui a été touchée par la Covid-19 il y a peu, a posté un selfie de son frère et elle sur lequel on peut les voir rire. Une photo positive accompagnée de touchants mots : "LE 18 JUIN. On dit qu'avec le temps va tout s'en va. Je dirais plutôt qu'avec le temps tu es à côté de moi et que je me sens protégée par toi à chaque instant. J'ai juré de ne pas t'oublier et de te faire perdurer. C'est ce que je fais et ce que je ferai mon frère mon ami mon complice mon fils de la chance. 3 ans déjà sans toi ou pardon à côté de toi. Je t'aime et cela ne changera pas. Je t'espère heureux là bas... Nos fous rires me manquent même si je les entends quand je ferme les yeux..."