Vente flash ! Profitez de votre machine à gâteaux Tefal Cake Factory à prix cassé sur Amazon !

Pourquoi investir dans une machine à gâteaux ?

Réussir à la perfection un moelleux au chocolat au coeur fondant ou encore le côté croustillant d'un cannelé bordelais n'est pas une mince affaire et n'est surtout pas donné à tout le monde ! C'est en ce sens que les machines à gâteaux détiennent de nombreux avantages.

Premièrement, elles vous permettent de réussir toutes les cuissons de vos préparations, peu importe le type de gâteau que vous voulez réaliser. C'est clairement le point fort de ce genre de machine ! De plus, elle vous fera gagner un temps conséquent en cuisine grâce à son écran intuitif qui vous guidera pas à pas dans les étapes de production.

De plus, les machines à gâteaux vous feront économiser de l'argent puisqu'elles utilisent en moyenne 6 fois moins d'électricité pour cuire un gâteau qu'un four traditionnel, un chiffre à ne pas négliger quand vous recevrez vos factures !

Cet appareil est également un bon moyen de divertir vos enfants et de les initier à la pâtisserie ! Ils adoreront vous aider à préparer les gâteaux et prendront plaisir à suivre les étapes de préparations et ainsi à déguster leurs propres réalisations !

Les équipes de Tefal ont fait le constat que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer dans la préparation d'un gâteau par peur de ne pas réussir la cuisson et ainsi rater son dessert ! Cela peut facilement devenir décourageant. La marque s'est donc lancer le défi de faciliter la vie des consommateurs en cuisine, plus particulièrement en pâtisserie et a sorti son Cake Factory, une machine à gâteaux intelligente accessible à tous.

On vous la présente ?