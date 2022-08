Véronique Genest dément avoir besoin de 10 000 euros : elle s'explique après la polémique sur son train de vie

Pendant des années, Véronique Genest a fait les plus belles heures de TF1 avec sa série culte, Julie Lescaut. Une période pendant laquelle elle ne cache pas avoir gagné énormément d'argent même si, avec les aléas de la vie et du métier, elle a toujours besoin aujourd'hui d'un train de vie assez conséquent. Alors qu'elle a récemment dit en interview à Ici Paris avoir besoin de 10 000 euros par mois, elle a depuis démenti.

Comme souvent sur Twitter, la polémique s'est rapidement emballée après les articles relatant les besoins financiers de Véronique Genest. Mais l'actrice, aujourd'hui âgée de 66 ans, a tenu à rétablir les faits. Sur son compte, répondant à une publication de La Voix du Nord, elle écrit : "Ça [avoir besoin de 10 000 euros, ndlr], malheureusement c'était il y a plus de 6 mois quand ma jolie maman vivait encore et que je devais payer son EHPAD soit disant haut de gamme... nommé ORPEA." La maman de l'actrice est effectivement morte en février dernier et, quelques mois plus tard, elle s'en prenait à l'Ehpad dans lequel elle vivait - le groupe a été au coeur d'un scandale récent -, portant des accusations de négligences. Lors de son interview à Ici Paris, elle précisait débourser entre 5000 et 6000 euros par mois pour l'établissement de sa maman. On comprend mieux ses (anciens) besoins d'argent.

Véronique Genest n'ayant plus sa maman à charge, elle a donc pris la peine de démentir cette somme polémique de 10 000 euros. "Je rêverais de devoir encore gagner tout ça, cela voudrait dire qu'elle est toujours là. Circulez y a plus rien à voir", a répondu l'actrice avec son franc-parler habituel.