Véronique Genest : Son fils Sam a perdu 80 kg, le secret de cette perte de poids incroyable !

Les régimes alimentaires, ça a longtemps été son dada. En 2008, Véronique Genest expliquait comment elle était passée de la taille 46 à la taille 38 en un clin d'oeil dans un livre intitulé Guerre et poids, paru aux éditions Michel Lafon. Des années plus tard, la comédienne n'a pas vraiment lâché l'affaire. Jamais. Il y a quelque temps, l'ancienne interprète de Julie Lescaut expliquait qu'elle avait perdu beaucoup de poids en se serrant les coudes avec son fils unique Sam... le duo n'a jamais cessé l'effort !

Il a fallu beaucoup de volonté, de l'acupuncture et un régime

Interrogée par le magazine Ici Paris, Véronique Genest a effectivement dévoilé leurs impressionnants progrès : l'actrice a perdu 36kg et son grand fils 80kg. "Il a fallu beaucoup de volonté, de l'acupuncture et un régime, admet-elle. Ca a pris trois ans à Sam et six mois pour moi. Maintenant, c'est reparti !" Etudiant en design, Sam, 26 ans, est le fils que Véronique Genest a eu avec Meyer Bokobza - lui-même papa de deux enfants, issus d'une relation précédente. En couple depuis 1989, mariés en 1992, ces deux-là ne cessent donc de s'aimer.

On a deux gros caractères

"Chacun a son activité, on n'est pas sans cesse l'un sur l'autre, explique Véronique Genest à propos de la longévité de son couple. On a deux gros caractères, mais on sait que l'herbe n'est pas meilleure ailleurs. On a décidé d'avoir un enfant ensemble. C'est un contrat. On est heureux que ça dure." Bien sûr, la grande amie de Mouss Diouf a d'autres soucis que le fait de garder la ligne ou de faire durer sa relation. Fondatrice du Festival Corse en Scène, qui ouvrait ses portes pour la deuxième fois à Calvi du 18 au 21 juillet 2022 - avec Chantal Ladesou et Michel Fugain à l'affiche -, elle est actuellement en train d'écrire une série pour la télévision. Son retour sur le petit écran devrait, donc, se faire très prochainement...

