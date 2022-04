Véronique Genest furieuse après la mort de sa mère : elle accuse un EHPAD de négligences

La comédienne Véronique Genest était l'invitée de Jordan de Luxe dans l'émission Chez Jordan. L'occasion pour l'actrice habituée des polémiques de revenir sur le drame qu'elle a vécu en février dernier avec la perte de sa maman. L'ex star de Julie Lescaut a d'ailleurs fait des révélations à ce sujet...

Ce jeudi 14 avril, la comédienne qui a perdu sa mère, alors âgée de 90 ans, au début de l'année a confié vouloir mettre l'affaire entre les mains de la justice. En effet, elle affirme avoir été témoin de négligence médicale au sein de l'EHPAD Orpea où était soignée sa mère. "Je suis en train de déposer plainte parce qu'elle est partie à cause de négligences. Pourtant, j'étais là tous les jours. Elle est morte d'une infection à la jambe qui a été mal soignée. Il n'y a aucun suivi médical" a-t-elle expliqué devant Jordan de Luxe. Celle qui est accusée de racisme a regretté qu'il n'y ait "jamais deux fois la même infirmière" et a finalement constaté des défaillances dans le système. "Personne ne peut être en référence avec quelque chose qui a été fait. Mais on ne peut rien dire. Moi je me bats avec eux depuis qu'elle était rentrée là-bas. J'étais en train de l'enlever de Orpea, parce que je ne voulais pas qu'elle y reste. C'était vraiment catastrophique" dénonçait-elle.

Pour rappel, la comédienne avait annoncé la disparition de sa mère en février dernier. Une période sombre qui a poussé l'actrice à se replier sur elle-même pour oublier un temps les réseaux sociaux et autres plateaux télés. "Excusez mon manque de présence ici en ce moment mais je vis un moment douloureux. Colette, ma jolie maman a rejoint les étoiles jeudi soir. Elle avait eu 90 ans cet été. Elle adorait la vie, la bonne chair, le théâtre, la musique. Elle est partie si brutalement, si bêtement... je suis comme anesthésiée" déclarait-elle le 13 février dernier.