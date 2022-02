Véronique Genest annonce la raison de son absence : "Je vis un moment douloureux..."

Depuis 2020, Véronique Genest s'est beaucoup illustrée dans sa lutte contre la politique vaccinale d'Emmanuel Macron et son soutien au médecin Didier Raoult. Elle avait notamment choqué en comparant l'obligation vaccinale à un viol lors d'un tweet : "Avec cette obligation vaccinatoire qui ne dit pas son nom j'ai eu le sentiment d'un viol dont on ne veut pas prendre la plainte. Là avec la troisième dose sous peine de perdre son pass et de ne pas pouvoir travailler j'ai l'impression d'être victime d'une tournante."

Elle avait également été accusée de racisme par son ancienne consoeur de la série Julie Lescaut, Leslie Coutterand : "J'ai décidé de partir de la série en 2013 pour multiples raisons personnelles, mais tes commentaires racistes et radicaux quotidiens sur le plateau ont aussi motivé ma décision." Le 23 novembre dernier sur le plateau de Cyril Hanouna, la comédienne avait réfuté ces accusations et annoncé son intention de porter plainte pour diffamation.