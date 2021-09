Véronique Genest en grande détresse financière : "On entretient les gens"

Véronique Genest s'est confiée sans filtre sur son train de vie, face à Jordan de Luxe, ce 27 septembre. La comédienne, que l'on connaît pour avoir interprété la commissaire Julie Lescaut durant des années au côté du regretté Mouss Diouf a évoqué ses difficultés financières. Ce qui a choqué certains internautes.

Invitée sur le plateau de Télé Star Play, elle a déclaré : "On a eu deux ans difficiles. Beaucoup de mes amis sont en perdition totale. Personnellement, j'avais une réserve d'argent. J'arrive au bout de ma réserve". Avant de poursuivre, plus en détail : "J'ai des charges énormes... J'ai ma mère à charge dans un Ehpad, j'ai l'ex-femme de mon mari à charge. On a beaucoup de charges, on entretient les gens. Du jour au lendemain, on ne peut pas leur dire 'on arrête tout'. On a aussi des frais quotidiens, j'ai des biens, il y a des impôts, l'électricité... La vie est compliquée".

Jordan de Luxe lui demande alors quelle somme il lui faudrait par mois pour pouvoir être à l'aise et respirer. "Beaucoup... Je ne vais pas vous dire un chiffre", a-t-elle répondu, en affirmant qu'elle n'était pas dépensière et qu'elle se faisait rarement plaisir. "Depuis deux ans, je ne vais plus au restaurant, quand je vais au théâtre, je ne payes pas, quand je m'achètes des fringues, c'est à 30 euros. Mais je ne plains pas ! Je bosse pour ça", a assuré Véronique Genest, avec la franchise qu'on lui connaît.