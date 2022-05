Véronique Genest et Nicoletta soutiennent Fabienne Thibeault dans son nouveau projet...

C'est au Concept Store Chamberlan à Paris situé rue Rouget de Lisle dans le premier arrondissement de la capitale, le 27 avril dernier, qu'avait lieu la soirée du lancement d'Elix'Science, le complément alimentaire de la chanteuse Fabienne Thibeault.

Véronique Genest était bien présente. La machine à tubes Nicoletta s'est également montrée très souriante pour l'événement dans son perfecto en cuir. La star de 78 ans a été vue au bras de son mari, le producteur Jean-Christophe Molinier. Et elle n'était pas la seule, puisque Fabienne Thibeault était également accompagnée par son compagnon, Christian Montagnac. La soirée marquait le début d'une nouvelle aventure professionnelle pour la vedette de Starmania, trois ans après la sortie de son livre souvenir Mon starmania. La Québécoise de 69 ans a pu compter sur la présence de Fanny Brucher, Sophie Darel, Gabrielle Lazure, Anne Richard et Séverine Ferrer pour la soutenir dans son nouveau projet (voir diaporama).

Pour Fabienne Thibeault, c'est une heureuse nouvelle de plus que le lancement sur le marché d'Elix'Science. En effet, la chanteuse avait déjà eu le plaisir d'annoncer le futur mariage de sa fille Zoé avec sa compagne. "Elle va se marier en juin avec sa compagne, Laure, professeure d'allemand, qui a une fille de 10 ans, Lena" avait révélé l'interprète de Le monde est Stone dans les colonnes d'Ici Paris. Un heureux événement qui se fera sans le père de Zoé et ex-compagnon de Fabienne, Saüd Kahn Khattak tristement décédé en septembre 2018.

A l'occasion de son entretien avec Ici Paris, la star avait rendu hommage à ce dernier. "Cher Saud, nous avons partagé 20 ans de vie !!! Nous avons eu ensemble une belle fille. Tu étais quelqu'un de lumineux, de profondément bon et sincère... Nous sommes toujours restés amis et avions plaisir à nous revoir ! Tu es parti de façon brutale, emporté dans ton sommeil. Allah t'a reçu auprès de lui et la tristesse de la communauté pakistanaise montréalaise témoigne de ce que tu fus, droit et courageux" déclarait-elle.