Véronique Jannot révèle l'identité de son premier amour en direct à la télé... et ce n'est pas n'importe qui !

Jeudi 23 mars 2023, Véronique Jannot était l'invitée toute spéciale de l'émission Les Maternelles sur France 2. Elle venait présenter Rêve, son album écrit pendant le confinement, via lequel elle retombe en enfance et s'adresse aux plus petits. Après avoir longuement parlé de son ouvrage, Véronique Jannot a été amenée à évoquer son tout premier amour, dont elle se souvient très bien. "Ah oui oui !", a-t-elle aussitôt confirmé. Et de révéler l'identité de celui qui a fait battre son coeur : "C'était Medhi".

Il n'en fallait pas plus pour que tout le monde autour de la table comprenne tout de suite qu'elle faisait référence à Medhi El Glaoui. Ce dernier n'est autre que l'acteur et réalisateur rendu célèbre dans les années 60 pour son rôle de Sébastien dans la série Belle et Sébastien. L'animatrice Agathe Lecaron n'en est pas revenue ! "Ohlala, ça me fait quelque chose", a-t-elle réagi. Et de continuer : "Je vous comprends, c'était quelque chose, il était pas mal".

J'étais amoureuse de lui !

Véronique Jannot et Mehdi El Glaoui s'étaient rencontrés en 1973 sur le tournage de la série française Le Jeune Fabre - l'un des plus gros succès de l'époque. Très vite, la réalité avait rejoint la fiction et les deux stars s'étaient mises en couple. "J'ai craqué quoi. On ne peut pas ne pas craquer quand on croise Véronique Jannot", avait déclaré le comédien en juin 2021, dans le documentaire La saga des feuilletons et des séries diffusé sur France 3. À ses côtés pour l'occasion, Véronique Jannot avait ajouté qu'elle était alors très jalousée puisque "les jeunes filles rêvaient de rencontrer Medhi". Elle admettait également : "J'étais amoureuse de lui !" Et pour elle de révéler qu'ils s'étaient chacun gravés la première lettre de leur prénom sur l'épaule. "Moi un M et lui un V".

Leur histoire n'aura pas duré mais tous deux en gardent donc de très bons souvenirs. Et depuis, chacun a refait sa vie ailleurs. Véronique Jannot a connu plusieurs autres romances, dont avec Alain Delon, mais aussi Laurent Voulzy. L'actrice a également été la compagne du pilote de Formule 1 Didier Pironi, qui est mort accidentellement lors d'une course de bateaux offshore en 1987. En 2014, elle a par ailleurs adopté Migmar, une jeune orpheline tibétaine avec qui les débuts ont été "compliqués". De son côté, Mehdi El Glaoui est marié et a une fille, Garance El Glaoui.