Véronique (Les 12 Coups de midi) : Mort de son mari, emporté par une maladie grave

Triste nouvelle pour Véronique, candidate emblématique des 12 Coups de midi. Celle que Jean-Luc Reichmann et les téléspectateurs surnomment Tata Véro est en deuil, elle a perdu son mari. C'est l'animateur du jeu de TF1 qui a annoncé cette mort auprès de nos confrères de Télé Magazine.

Alors qu'il était questionné à propos du casting du prochain Match de l'été avec des champions des 12 Coups de midi, Jean-Luc Reichmann répond, confirmant la présence de Véronique lors de l'émission. Ce retour à l'antenne cache en réalité une mauvaise nouvelle. Si elle peut de nouveau s'illustrer à la télévision, c'est parce que son cher mari n'a plus besoin de son aide... "Véronique a dit oui et elle sera là ! Je suis ravi de la retrouver. Elle avait des soucis personnels avec son mari. Malheureusement, ce dernier est décédé. Là, elle peut désormais faire son retour", lance l'animateur de 60 ans.

Rappelons que Tata Véro avait déjà évoqué l'état de santé de son époux Olivier, qui souffrait d'une maladie dégénérative appelée A.M.N, soit Adrénomyéloneuropathie. En interview pour nos confrères de Voici, elle s'était livrée un peu plus en détails sur cette lourde pathologie. "La gaine des nerfs est détruite, si bien qu'il n'y a plus le signal entre le cerveau et les membres et, normalement, cette maladie n'atteint que les membres inférieurs. C'est pour ça que mon mari est en fauteuil roulant", avait-elle déclaré.

A cela s'était ajouté un autre mal. "Mais là, depuis le début de l'année, il a son bras droit paralysé, alors les médecins ne savent pas si ça vient de sa maladie ou si c'est autre chose", avait ajouté Véronique. En 2018 déjà, elle avait évoqué les douleurs que subissait son mari Olivier. "Il va mieux, parce qu'on lui avait diagnostiqué une tendinite à l'épaule, avait-elle confié à l'antenne des 12 Coups de midi. Il a eu des infiltrations de cortisone, et il peut un peu mieux bouger. Ça s'est amélioré."

Finalement, Olivier s'est éteint... Il laisse derrière lui Véronique, mais aussi leurs deux enfants Nicolas (19 ans) et Angélique (17 ans). Tous les trois étaient de fervents soutiens de la candidate tout au long des émissions, lui permettant ainsi d'enchaîner 100 participations et autant de victoires, ainsi que 447 226 euros de gains. Cet argent, Tata Véro souhaitait l'investir dans une nouvelle maison, adaptée aux besoins de son mari en fauteuil roulant...

Toutes nos condoléances à Véronique et ses proches.