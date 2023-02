Véronique Sanson installée à 40km de Paris, images de sa maison entre poules et grands espaces verts

On l'imagine aisément parcourir la planète pour déambuler sur les scènes les plus prestigieuses. Voguer de soirée en soirée pour retrouver ses grands copains du showbiz. Il n'en est rien, ou presque. Dès qu'elle en a l'occasion, Véronique Sanson s'écarte du monde pour retrouver son joli domaine de Triel-sur-Seine, isolé au beau milieu des Yvelines, qu'elle accepte toutefois de faire visiter à qui le veut dès que l'occasion se présente. "J'accueille tout le monde chez moi parce que je suis vachement fière de le montrer, explique-t-elle. Il y a des fleurs, des poules. Les poules les plus tendres du monde et les plus câlines."

J'ai l'impression de manger de l'agonie

Dans l'émission Thé ou Café, en mai 2017, Véronique Sanson acceptait effectivement de faire venir quelques caméras pour filmer les moindres recoins de ses terres. On la voyait alors cultiver son jardin, s'occuper de ses animaux, de ses multiples chiens, ou encore en train de récupérer les oeufs fraîchement pondus par ses gallinacés. "Jardiner, j'adore ça parce que ça me lave la tête, assurait-elle. J'ai du boulot. La nature c'est tout ce qu'il nous reste et personne ne s'en préoccupe. Moi, je ne mange plus d'animaux, pour ne pas manger des copains. J'ai l'impression de manger de l'agonie, ça ne vaut pas le coup."

Cette maison est un véritable lieu de recueillement, de relaxation, un havre de paix mais aussi une source d'inspiration inépuisable pour Véronique Sanson. L'ancienne compagne de Michel Berger, qui a pour habitude de conserver tout ce qu'elle récolte, stocke la moindre de ses affaires dans les Yvelines. On retrouve ainsi, dans ces quelques pièces, les boîtes à musique de son enfance, son métronome en bois, mais aussi cet immense piano sur lequel elle compose. Qui l'attire autant qu'il l'effraie. "Quelques fois je n'arrive pas à aller lui parler parce que j'ai peur qu'il ne me réponde pas, admet-elle. C'est un être vivant. Le son, c'est vivant. Il faut qu'il m'appelle. Je ne m'entraîne pas. Je peux passer des semaines sans... mais je ne devrais pas."