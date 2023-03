Véronique Sanson presque morte sous les yeux de ses parents : "Je leur ai fait une trouille bleue"

La vie en a fait voir de toutes les couleurs à Véronique Sanson. L'artiste de 73 ans a la vie bien remplie même si l'existence ne lui a pas toujours fait de cadeaux. Divorces, violences conjugales, excès, maladies... L'interprète de Besoin de personne a toujours su se relever. L'une de ses premières difficultés, elle l'a rencontrée toute jeune. A l'époque, c'est un banal trajet en voiture qui manque de virer au drame.

Sollicitée par les équipes de France 2, Violaine, grande soeur de la future star de la chanson, est revenue sur ce troublant souvenir. A l'époque, les deux jeunes filles sont à l'arrière de la voiture de leurs parents. Véronique semble se reposer avant que Violaine ne finisse par comprendre que quelque chose ne va pas : "Véronique dormait et à un moment, j'ai compris qu'elle n'allait pas bien. J'ai commencé à la secouer, elle n'a pas vraiment réagit. Maman l'a emmenée aux enfants malades."

Après examens et auscultation, les médecins découvrent que Véronique Sanson est en réalité atteinte d'une méningite, la laissant "entre la vie et la mort" : "Oh là oui, je leur ai fait une trouille bleue, confirme Véronique Sanson dans 20h30 Le dimanche. Le seul truc dont je me souvienne vraiment, c'est la douleur ! Cette douleur était comme une migraine, avec des bombes dans la tête qui explosaient. Et j'ai reçu quand même l'extrême-onction [sacrement de l'Eglise donné généralement juste avant la mort, ndlr]."

Véro, c'est un phénix

Plus de peur que de mal pour la famille finalement. Véronique Sanson finit par guérir. Un soulagement pour la jeune fille qu'elle est à l'époque et pour ses proches qui, depuis et après toutes les épreuves qu'elle a traversées au cours de sa vie, voient en elle une force de la nature : "Véro, c'est un phénix ! Elle a échappé à 10 000 possibilités de mourir ou de disparaître. Et à chaque fois, elle ressort de là nickel et comme si il ne s'était rien passé. [...] Cette épreuve de la vie l'a aidée par la suite à se détacher de grandes quantités de contingences et devenir encore plus rebelle qu'avant" indique même Violaine. Dernièrement, c'est un cancer qu'elle a dû affronter et dont elle est ressortie plus forte, encore une fois !