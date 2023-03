Diaporama : Véronique Sanson presque morte sous les yeux de ses parents : "Je leur ai fait une trouille bleue"

Véronique Sanson est "entre la vie et la mort" : " Oh là oui, je leur ai fait une trouille bleue, confirme Véronique Sanson dans 20h30 Le dimanche. Le seul truc dont je me souvienne vraiment, c'est la douleur ! Cette douleur était comme une migraine, avec des bombes dans la tête qui explosaient. Et j'ai reçu quand même l'extrême-onction [ sacrement de l'Eglise donné généralement juste avant la mort, ndlr]." Véronique Sanson - 5ème édition du concert caritatif "Leurs Voix Pour l'Espoir" à l'Olympia à Paris. Ce concert présenté par Laurie Cholewa est à l'initiative de l'association Arcad au profit de la recherche contre le cancer du pancréas. Le 21 septembre 2016 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

Véronique Sanson est finalement sortie d'affaires : " Cette épreuve de la vie l'a aidée par la suite à se détacher de grandes quantités de contingences et devenir encore plus rebelle qu'avant" a conclu sa soeur aînée. Exclusif - Véronique Sanson en concert à l'Olympia. Le 15 décembre 2017 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

