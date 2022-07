Vianney en souffrance : le chanteur dévoile une photo "immonde" après un concert

"Je m'en vais", c'est ce que s'est dit la peau de Vianney à force de trop jouer de la guitare. Lundi 11 juillet 2022, en story Instagram, le chanteur de 31 ans a dévoilé une photo qu'il valait mieux ne pas regarder en plein repas.

Vianney est rapidement devenu un artiste incontournable. Il a su conquérir le coeur des Français avec ses tubes Pas là, Je m'en vais ou encore Beau-Papa. Des titres qu'il défend actuellement sur scène à l'occasion de concerts dans le cadre de sa tournée intitulée N'attendons pas ou de festivals. Le compagnon de Catherine peut ainsi aller à la rencontre de son public et donne tout sur scène...peut être même un peu trop ? En plus de donner de la voix, il joue de la guitare et, à force d'utiliser son instrument, ses mains en pâtissent. La preuve avec le cliché "immonde" qu'il a dévoilé hier. On peut y voir, bien en évidence, l'une de ses mains abimée. La peau est même partie à un endroit. "Pardon c'est immonde. Mais c'est pour excuser les quelque notes un peu à côté hier soir. Ca commence à piquer", a écrit le jeune homme qui était présent au Festival Terre du son le 10 juillet dernier, au Domaine de Candé à Monts.

Mais son public ne lui en a pas tenu rigueur, bien au contraire. "Pense à mettre de la crème pour tes mains Vianney", "Leur état prouve que tu joues à fond de la gratte durant les festivals pris par les ambiances surchauffées dans lesquelles je ne peux être à mon grand regret...", peut-on notamment lire en légende d'un diaporama photos où il partage quelques moments de musique. Preuve qu'il pourra toujours compter sur ses fans, quoi qu'il arrive.