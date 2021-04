Vianney intenable dans The Voice : Marc Lavoine le tacle avec humour, "il casse les cou*****"

Vianney a fait une arrivée très remarquée dans The Voice. Très apprécié par le public pour son franc-parler, son naturel ou encore ses qualités d'artiste, le chanteur est devenu en un rien de temps l'un des coachs préférés de l'émission de TF1. Sa manière de bouger sur le plateau fait par ailleurs beaucoup parler. En effet, dès les premières auditions à l'aveugle, les téléspectateurs ont été forcés de remarquer que Vianney avait souvent la bougeotte. Sur son fauteuil rouge, le chanteur multiplie ainsi les positions toutes plus surprenantes les unes que les autres. Et puis, ce qui devait arriver arriva : il a cassé des sièges.

Son camarade Marc Lavoine a été amené à réagir sur le sujet lors de son dernier passage sur RTL le 27 mars dernier. L'interprète des Yeux revolver a préféré évoquer la nature hyperactive de Vianney avec humour. "Les mecs qui ont un quotient intellectuel comme lui, c'est embêtant, parce qu'ils s'ennuient très vite. Et donc il faut qu'ils cassent quelque chose. Lui, il casse les co****** et aussi les fauteuils !", a-t-il lâché en riant. Plus sérieusement, il a reconnu que ce dérapage involontaire de la part de Vianney a eu des conséquences sur le tournage de The Voice. "On a mis deux heures à remettre les fauteuils en place, c'est ch*ant ! On a fini à 4h du matin ce jour-là !", a-t-il raconté.

Mais Marc Lavoine précise : Vianney ne se serait en rien créé un personnage. "C'est un surdoué. (...) C'est un type qui va très, très vite. Je remarquais, quand on dînait le soir, il reste deux secondes assis, se lève, prend son truc et vient manger à côté de toi, il discute. Il n'arrête pas de faire le tour de la table et revient s'asseoir", a-t-il confié.