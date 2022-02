Vianney : Le chanteur se moque d'une blessure faite sur scène

Quand on est l'un des chanteurs les plus appréciés du public, que l'on fait des concerts à guichets fermés dans toutes les salles de France et qu'on vend des dizaines de milliers d'albums dans tout le pays... On finit par le payer de son corps ! Vianney en a fait l'amère expérience après son concert ce samedi au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif.

En sortant de scène, après un show très long et un rappel, il a pris en photo ses doigts ensanglantés par la guitare. Toujours très taquin, il a ajouté dans sa story Instagram : "Merci mes Vendéens ! Bon, je dois vous refaire un petit tuto vernis. Là, ce n'est pas très vendeur !" En tout cas, on ne peut avoir aucun doute sur l'implication et la puissance qu'il met dans ses concerts !

Alors que sa tournée se poursuit, en majorité à guichets fermés, Vianney est également tous les samedis dans The Voice sur TF1, où il est l'un des quatre jurés depuis deux saisons. Plutôt apprécié pour des analyses pertinentes, il remplit parfaitement son rôle aux côtés, cette année de Florent Pagny, d'Amel Bent (très enceinte) et de Marc Lavoine .

La semaine dernière, il avait été très touché par le parcours d'Henry, un jeune homme qui avait commencé la musique après la mort de son petit frère, il y a un an. Vianney, retourné dès les premières notes lui avait fait une jolie déclaration, même avant de connaître le drame de la vie du jeune homme.

"Je vais te dire ce que j'ai vraiment adoré, bien sûr y'a ce que tu as naturellement mais ça tu l'as pas choisi, t'en as fait un truc super beau. Mais ce que j'ai adoré c'est que c'était émouvant peut-être que tu peux nous expliquer, je ne connais rien de ton histoire je ne connais rien sur toi".

Une fois qu'Henry a pu lever le voile sur l'histoire de son frère, Vianney, ému aux larmes, lui a expliqué qu'il avait lui-même trois frères et lui a demandé de rejoindre son équipe. "J'espère que ton petit frère a assisté comme nous à ce qu'on vient de voir, je n'ai pas de doute à vrai dire et je pense que comme nous, il a dû se prendre une bonne dose d'amour. Et je veux bien t'embarquer avec ton petit frère, ça me va, je rêverai de t'avoir dans mon équipe Henry".

Le jeune homme a effectivement rejoint l'équipe de Vianney et nul doute qu'il va marquer les esprits. On retrouvera également Vianney dans la troupe des Enfoirés vendredi 4 mars. Le papa du petit Edgar, né en octobre de son mariage avec la violoncelliste Catherine Robert, a en effet rejoint la bande pour la deuxième année consécutive.