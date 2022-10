Vianney, papa épanoui : rare photo avec son fils Edgar et une grande première "depuis trois ans"

Vianney est un véritable faiseur de tubes. Tout ce que le chanteur de 31 ans touche se transforme en or. Pour nouvelle preuve, le duo avec Ed Sheeran qu'il a sorti il y a seulement quelques jours, Call on me, fait déjà un carton. Il faut que l'alliance de ses deux sublimes voix pop était faite pour rencontrer un succès imminent.

Toujours accompagné de sa guitare, jamais il ne la délaisse. L'inspiration étant impossible à cloisonner, Vianney écrit et compose sans arrêt. Pourtant, en ce dernier week-end du mois d'octobre, le coach de The Voice (TF1) a choisi de prendre le temps de profiter, et ce sans guitare.

Dans la matinée du dimanche 30 octobre 2022, Vianney a donné de ses nouvelles à ses fans sur Instagram, pour le plus grand plaisir de ses 690 000 abonnés. Le chanteur s'était dévoilé bien loin de Paris, dans le sud de la France. Sous un magnifique soleil, avec des températures tout sauf dignes d'une fin octobre, l'artiste profite pleinement de la Camargue pendant ses vacances. Sur l'une des photos qu'il a publiées, Vianney apparaît aux commandes d'une poussette dans laquelle se trouve sans aucun doute son fils Edgar, qui a tout récemment fêté son premier anniversaire. C'est en octobre 2021 que Vianney avait annoncé la naissance de son petit garçon sur les réseaux sociaux, fruit de son amour pour la violoncelliste Catherine Robert. Cette dernière était déjà maman d'une fille, une histoire familiale que Vianney raconte dans son tube très touchant Beau-papa.

En plus de cette balade sur le port, le chanteur s'est rendu à la place et s'est offert une balade à cheval, activité incontournable en Camargue. "Découvrir la Camargue avant les 20 dernières dates. 1ère semaine de vacances SANS GUITARE depuis 3 ans ... j'avais peur mais ça fait du bien", commente-t-il en légende de ses photos.