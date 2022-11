Victoire d'Holger Rune à Paris : Denis Brogniart et sa femme complices, Julien Courbet avec son discret fils Gabin

Les fans de sport, et plus particulièrement de tennis, étaient au rendez-vous le dimanche 6 novembre 2022, à Bercy AccorHotels Arena, à Paris. Les spectateurs présents ont eu l'occasion d'assister à la finale des Masters 1000 qui opposait Novak Djokovic à Holger Rune. Parmi eux, des personnalités.

Evénement dimanche dernier. Du haut de ses 19 ans, Holger Rune a remporté son premier Masters 1000 contre une légende. Il affrontait en effet Novak Djokovic (35 ans) lors de cette finale épique (3-6, 6-3, 7-5). "Ce qui m'a le plus impressionné ? Sa pugnacité. Il est toujours resté impassible pendant tout le match. Il est resté fort mentalement tout le temps, jusqu'au dernier coup. Je suis très impressionné par le sang-froid et la maturité dont il a fait preuve, si jeune, dans un aussi gros match. (...) Faire ça à 19 ans, c'est très impressionnant", a notamment confié le joueur de tennis serbe. Denis Brogniart était aux premières loges pour découvrir ce match exceptionnel. Et il n'était pas seul ! C'est avec son épouse Hortense qu'il a fait le déplacement comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama. Concentrés et complices, ils ont savouré chaque instant. "Quelle victoire d'Holger Rune, 19 ans, face à Novak Djokovic en finale. On a vécu un grand moment au bord du court", a écrit le présentateur de TF1 en story Instagram. Et il a savouré sa chance d'être situé non loin du coach et de la maman du vainqueur. Il a ainsi pu le voir venir les serrer dans ses bras.

Le présentateur de M6 Julien Courbet était aussi à Bercy AccorHotels Arena. Mais ce n'est pas sa femme Catherine qui siégeait à ses côtés. Il était en compagnie de son discret fils Gabin (20 ans) et ils ont donc, en plus du match, découvert un show de l'artiste Waxx. L'ancien joueur de tennis professionnel d'origine suédoise Stefan Edberg était aussi dans les gradins, avec sa femme Annette. On peut aussi apercevoir Cyrielle Clair et son mari Michel Corbière, ainsi que Raymond Domenech.