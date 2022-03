Victoria Beckham : Chaperonne ultrastylée à la Fashion Week, elle se démène pour sa marque

Grâce à sa Fashion Week, la ville de Paris hérite logiquement du titre de capitale de la planète Mode ! Victoria Beckham y a posé ses valises et y réalise un défilé de looks très apprécié par ses admirateurs. Arrivée avec son fils Romeo et sa petite amie Mia Regan, la créatrice et ex-Spice Girl ne tient plus la chandelle et vaque avec style à ses propres occupations...

C'est pour dévoiler la nouvelle collection de sa marque éponyme, Victoria Beckham, que Victoria Beckham est à Paris ! Elle a pourtant commencé son séjour dans la Ville lumière par un instant détente, en se rendant au défilé Saint Laurent lundi soir (28 février 2022) au Trocadéro. Les affaires ont repris dès le lendemain avec les derniers préparatifs avant la publication du film de présentation de la collection Victoria Beckham automne-hiver 2022, ce vendredi 4 mars 2022.

Entre temps, l'ex-chanteuse a pu fréquenter ses endroits préférés de la capitale !