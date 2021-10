Victoria Beckham habillée en "Ronald McDonald" et le visage changé ? Elle répond aux moqueries

En pleine tournée de promotion pour sa marque de cosmétiques, Victoria Beckham a fait une apparition remarquée à New York mardi 12 octobre 2021. De passage dans l'émission Good Morning America, l'ex-Spice Girl n'a pas manqué d'attirer l'attention, que ce soit avec son look haut en couleur ou son visage, quelque peu figé...

Comme à son habitude, c'est avec de larges lunettes noires et des talons hauts que la Britannique de 47 ans est arrivée dans les studios new-yorkais de l'émission. Le moins qu'on puisse dire est que Posh Spice en a mis plein les yeux avec son pull rouge et son pantalon jaune, issus de sa propre marque de vêtements. Avec sa pochette verte sous le bras, l'épouse de David Beckham a fini de compléter ce look éclatant, qui lui a valu certaines moqueries sur les réseaux sociaux. Pas de quoi froisser la styliste pour autant !

En Story, Victoria Beckham a rapidement répondu avec humour à ceux qui ont comparé son look à celui d'un certain Ronald McDonald (voir diaporama). En revanche, elle n'a fait aucun commentaire sur les interrogations autour de son visage : a-t-elle récemment subi une intervention de chirurgie esthétique ? Ses lèvres n'auraient-elles pas gagné en volume ? Son visage est-il aussi net uniquement grâce aux nombreux soins qu'elle y apporte au quotidien ?