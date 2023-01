Victoria Montfort, fille de Nelson, radieuse avec son compagnon : apparition dans un lieu prestigieux

Le Festival TV de Luchon se déroulera du 31 janvier au 5 février 2023 à Bagnères-de-Luchon. Et pour assurer la promotion de ce véritable événement dans le monde du petit écran français, les stars se sont succédées lors d'un shooting photo mardi 10 janvier 2023. Et pas n'importe où puisque la séance se déroulait dans le prestigieux Studio Harcourt à Paris, une véritable institution où tous les plus grands ont pu être immortalisés en images.

Ainsi, c'est dans ce contexte que l'on a pu voir Victoria Monfort, fille du commentateur sportif Nelson Monfort, légende dans son domaine. Celle-ci n'était pas venue seule puisqu'on a pu apercevoir la jeune femme de 35 ans en compagnie de Hugo Cremaschi, comédien, chanteur et auteur-compositeur qui partage la vie de Victoria Monfort. Le couple est apparu particulièrement complice et heureux. Ensemble, ils ont eu une petite fille en décembre 2021. Un bonheur immense qu'elle n'avait pas hésité à partager sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de ses presque 60 000 abonnés.

Un rendez-vous incontournable du petit écran

Outre Victoria Monfort, c'était une véritable pluie de stars dans le Studio Harcourt puisqu'on a pu observer l'actrice et réalisatrice Juliette Tresanini, l'héroïne de la série Diane, femme flic Isabel Otero, l'animateur mythique de Motus, Thierry Beccaro ou encore le présentateur culte des 12 Coups de midi et comédien dans la série Léo Mattei : Brigade des mineurs, Jean-Luc Reichmann.

On peut d'ailleurs noter que ce dernier sera le président du jury "P'tits As" au festival de Luchon, et comptera parmi ses jurés une certaine... Juliette Tresanini ! Le comédien Bruno Solo, révélé par la série Caméra Café au début des années 2000, sera lui le président du jury consacré aux documentaires.

Rappelons s'il est nécessaire que le festival TV de Luchon récompense les meilleures productions télévisuelles françaises et francophones. Un rendez-vous incontournable autant pour les cinéphiles aguerris que pour les incollables du petit écran.