Victoria Silvstedt : Canon en bikini ou en minijupe à Saint-Tropez

À cause du coronavirus et des voyages limités, la Côte d'Azur passera l'été sans de nombreux touristes étrangers. Elle peut heureusement compter sur ses habitués, comme Victoria Silvstedt. L'ancienne reine de beauté sillonne la région et elle a posé ses valises à Saint-Tropez, avec son compagnon Maurice Dabbah.

Le couple y a été aperçu le samedi 18 juillet 2020. Victoria Silvstedt et Maurice Dabbah arrivaient au Club 55, à Ramatuelle, pour un déjeuner en amoureux. Craquante en top léopard et minijupe révélant ses jolies jambes, cabas Christian Dior à la main et pieds nus à son arrivée sur le ponton, la bombe de 45 ans a inévitablement attiré l'attention.

Été oblige, Victoria Silvstedt improvise également un défilé de bikinis. Ses photos publiées sur Instagram font le bonheur de ses plus de 750 000 abonnés.