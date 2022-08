VIDEO L'amour est dans le pré : Des candidats émoustillés face à des lettres très coquines...

Le compte à rebours est lancé. Lundi 22 août sur M6, les téléspectateurs pourront découvrir le début des aventures des candidats de L'amour est dans le pré 2022. Neuf hommes et quatre femmes composent le casting, leurs portraits avaient été présentés en février dernier.

Afin de faire patienter les fans du programme avant le premier épisode qui concerne l'ouverture des courriers, M6 a dévoilé une drôle de séquence sur son compte Instagram : des extraits des lettres les plus coquines envoyées par des prétendantes et prétendants. Et le moins que l'on puisse dire c'est que certaines d'entre elles sont chaudes ce qui a émoustillé ou fait rire certains candidats.

Si Alexandre découvre et ne reste pas indifférent face à une lettre qui porte des traces de rouge à lèvres, Agnès elle, a eu le droit à une missive des plus hot : "Agnès tu ressembles à une princesse. Il me tarde d'admirer tes fesses, j'en ai le caleçon qui compresse." Si cela a fait rire la femme de 56 ans qui exerce le métier de maître brasseur, pas sûr que ces mots lui touchent le coeur.