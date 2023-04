VIDEO Louane Emera en pleine crise d'angoisse : cette séquence coupée au montage de The Voice

Son passage dans l'émission The Voice a tout simplement changé sa vie, C'est indéniable. A peine âgée de 26 ans, Louane a déjà sorti quatre albums, dont le dernier, Sentiments, date de la fin de l'année 2022. Apparue de nombreux fois à la télévision, tout comme au cinéma, maman d'une petite Esmée qui vient de célébrer ses 3 ans et épanouie en amour dans les bras de Florian Rossi... on peut difficilement peindre un plus joli tableau. Quand elle s'est rendue pour la première fois sur le plateau de TF1, pourtant, la jeune femme, adolescente a l'époque, n'avait pas du tout conscience qu'elle jouait plus ou moins sa vie.

Et c'est le début de la crise d'angoisse

Invitée sur le plateau de l'émission En Aparté, sur Canal+ le 11 avril 2023, Louane Emera s'est retrouvée face à une séquence qu'elle connaît bien : celle de son tout premier passage dans The Voice, alors que les coachs lui tournaient le dos. En interprétant le titre Un homme heureux de William Sheller, l'artiste, alors âgée de 16 ans, avait très vite séduit Louis Bertignac C'est en intégrant son équipe, d'ailleurs, qu'elle avait atteint les demi-finales - c'est finalement Yoann Fréget qui avait remporté cette deuxième saison. "Et c'est le début de la crise d'angoisse", soulève-t-elle face à la diffusion de cette prestation.

Alors que Louis Bertignac appuyait sur son buzzer et que son siège se retournait, déjà, la voix de Louane commençait à trembler de manière incontrôlable. Mais TF1 avait fait le choix de ne pas tout montrer de cet instant. "C'est mignon. Je suis toute petite et je ne m'attendais pas à ce à quoi va ressembler ma vie en fait, rappelle-t-elle dans En Aparté. Et je fais donc une crise d'angoisse, qui sera coupée par la caméra parce que Tristan est un super réalisateur et qu'il coupait les bons moments. C'était trop pour moi. Ca n'avait pas de sens." Elle a pourtant trouvé un sens à sa vie en sortant des studios de l'émission The Voice. Ce n'était qu'une étape, émotionnellement compliquée, à vivre avant de toucher les étoiles...