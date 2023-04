"Flo, c'est autre chose..." : Louane en couple, ces mots de Florian Rossi qui ont tout changé

La confiance, l'estime de soi... elle a souvent évoqué le sujet. Louane Emera a carrément dédié une chanson à sa petite fille de 3 ans Esmée dans son dernier album Sentiments, intitulée Secret, dans laquelle elle la met en garde contre le reflet du miroir, pour plus tard, tout en lui déclarant son amour absolu. Apprendre à s'aimer soi-même, en revanche, voilà un long chemin que la chanteuse est en train d'emprunter. Invitée sur le plateau de l'émission En Aparté sur Canal + le mardi 11 avril 2023, la jeune artiste s'est souvenue que tout avait commencé pour elle quand elle était une jeune adolescente, qu'elle avait 12 ans, à cause de "trois personnes" du même âge qu'elle.

C'est hyper grave et hyper violent

"Souvent les adultes disent aux enfants, c'est pas grave, les enfants sont méchants entre eux mais c'est pas grave, a-t-elle rappelé. Hé ben si, c'est hyper grave. C'est hyper grave et hyper violent. Parfois, on se retrouve à en souffrir encore des années après, alors que c'est une petite phrase qui a l'air inoffensive mais qui est balancée à un moment et un instant qui est compliqué, et qui reste douloureuse jusqu'à... hé bien, j'ai 26 ans et elle l'est encore." De l'eau a coulé sous les ponts mais Louane Emera n'accepte pas encore son image, pas tous les jours en tout cas.

On s'aime, alors forcément...

Heureusement, elle a fini par s'apprivoiser, comme elle le pouvait, notamment avec l'aide et le soutien de son compagnon, le compositeur Florian Rossi. "Réconciliée avec le miroir ? Un jour sur deux, ce qui est déjà beaucoup plus que l'époque dont on parlait, explique-t-elle. En vrai ça dépend. Il y a des jours où je me sens vachement mieux, d'autres moins bien mais j'essaye de relativiser et de me concentrer sur les moments où je me sens mieux. C'est comme ça que j'essaye de gagner confiance en moi. Et Flo... Flo, c'est autre chose. On s'aime, alors forcément... j'imagine qu'on ne se voit pas comme l'être aimé nous voit. Mais c'est sûr que je me sens toujours mieux dans ses yeux. Ça c'est clair..."