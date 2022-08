Vincent Cassel cambriolé en pleine nuit : ses voisins interviennent !

Savaient-ils, en fracturant la porte de cet appartement du XXème arrondissement parisien qu'ils entraient chez un acteur connu ? Sans doute pas, mais le compte reste le même : dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 août, trois jeunes hommes originaires du quartier sont entrés chez Vincent Cassel selon Le Parisien puis ont fouillé toutes ses affaires avant de tenter de repartir avec du matériel électronique.

Tenter seulement, puisque des voisins ont appelé la police pour un vol avec effraction et lorsque ceux-ci sont intervenus, ils n'ont plus eu qu'à cueillir au vol les trois intrus. Deux d'entre eux ne sont pas encore majeurs et devraient donc être présentés devant le juge pour enfant, le troisième, plus vieux, se retrouvera bientôt devant le tribunal correctionnel.

Heureusement pour lui, l'acteur était absent de son appartement lors des faits : habitué du Pays Basque, où il s'est notamment marié avec sa compagne, Tina Kunakey, celui-ci y a passé une grande partie de l'été et y profitait encore sûrement de ses vacances en famille, avec ses deux filles aînées Deva et Léonie (18 et 12 ans), et sa benjamine Amazonie, 3 ans.

A moins qu'il ne soit déjà reparti pour le Brésil : amoureux de ce pays, l'acteur français y vit régulièrement avec sa femme et leur petite fille, dont le prénom témoigne de toute l'affection de ses parents pour l'Amérique du sud ! En tout cas, c'est son assistante qui a été appelée sur les lieux du larcin pour évaluer le préjudice et les éventuels objets manquants.

Ce n'est pas la première fois que Vincent Cassel est victime d'un cambriolage dans son quartier de Ménilmontant : en effet, en 2009, des cambrioleurs étaient rentrés chez lui en passant par la fenêtre et avaient dérobé notamment du matériel informatique et le passeport de Monica Bellucci, avec qui il était marié. Encore une fois, l'acteur n'était pas à son domicile, puisqu'il assistait au même moment à la Cérémonie de Clôture du Festival de Cannes !

Loin de toutes ces mésaventures, Vincent Cassel continue de tourner dans de nombreux films grand public : l'an prochain, il est attendu dans le dernier volet d'Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet, pour y jouer César, puis dans les deux films adaptés des Trois mousquetaires, dans lesquels joueront également François Civil, Romain Duris et Pio Marmaï.