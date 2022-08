Vincent Cassel et Tina Kunakey : Danse sexy et langoureuse en boite de nuit, ils s'éclatent à Biarritz

Depuis leur rencontre en 2015, ils sont toujours là où on ne les attend pas : alors que la plupart des célébrités sont sur la Côte d'Azur en ce début du mois d'août, à profiter de Saint-Tropez, Nice ou Cannes, Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey ont rejoint le sud-ouest de la France, une région qui compte pour eux puisqu'ils s'y sont mariés en 2018.

Plus au calme que sur la Riviera, ils ont profité tout de même des meilleures boîtes de nuit de la côte et notamment du Blue Cargo de Biarritz, où ils ont été aperçus en train de danser collés-serrés sur des airs assez énergiques. Vêtu de blanc, l'acteur semble avoir un bon rythme, tandis que sa femme, comme toujours superbe dans une robe colorée, danse contre lui.

Une vidéo partagée par Zakari Kunakey, le frère de Tina, lui aussi mannequin et dont elle est très proche. Né en 2000, le jeune homme ressemble comme deux gouttes d'eau à son ainée et semble avoir passé une bonne soirée en famille et entre amis : il y a notamment retrouvé un collègue, Valentin Lucas, ex-petit-ami de Caroline Receveur aujourd'hui mariée avec Hugo Philip et maman du petit Marlone.

Déchaîné, il a en tout cas fait le show avec sa soeur et son beau-frère, avant sans doute de retrouver le reste de la famille dont sa nièce, la petite Amazonie, née il y a trois ans des amours entre sa soeur et le comédien âgé de 30 ans de plus qu'elle. Les filles aînées de Vincent Cassel, Deva, 18 ans, et Léonie, 12 ans, sont peut-être également avec eux, elles qui doivent séparer chaque année leur été entre leur célèbre papa et leur maman non moins connue, Monica Bellucci.

L'aînée devrait d'ailleurs trouver quelques sujets de discussion avec sa belle-mère : depuis quelques mois, elle s'est également lancée dans le mannequinat, posant pour de grandes marques dont Dolce&Gabanna, ravis de s'offrir ses services quelques années après sa mère, qui avait commencé sa carrière dans le mannequinat.

Les relations dans la famille sont de toute façon très apaisées : lors d'un entretien avec Vanity Fair, Vincent Cassel avait d'ailleurs réitéré son attachement pour la mère de ses deux aînées. "Je ne ferai jamais de mal à Monica. Je l'aime beaucoup et je la respecte. Si elle a besoin de moi, je la rejoindrais à l'autre bout du monde", avait-il déclaré. Un beau message !