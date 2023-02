Vincent Cassel dans la tourmente : l'acteur pris à partie pour ses propos sur la masculinité

Dans une interview parue dans The Guardian vendredi 17 février 2023, Vincent Cassel s'est confié sur son rapport à la masculinité. Prochainement à l'affiche de Liaison, une série d'intrigue diffusée sur Apple TV+ à partir du 24 février, l'acteur qui interprète Jules César dans le dernier Astérix a fait des déclarations pour le moins clivantes. Interrogé sur sa préparation pour le rôle de Gabriel Delage dans le thriller d'Apple TV+, le mari de Tina Kunakey a expliqué avoir rencontré des mercenaires pour s'inspirer : "Ils n'ont pas l'air dangereux. Ils doivent apparaître et faire comme s'ils étaient des mauviettes à certains moments. De quoi vous laissez penser que vous pouvez les maîtriser, mais vous ne pouvez pas. C'est une autre façon de montrer ce que c'est que d'être un homme" a expliqué l'acteur. Être un homme justement, c'est le sujet qui tracasse l'homme de 56 ans : "Regardez ce qui se passe. Instagram et TikTok regorgent de personnes donnant des images fausses. Les hommes devraient être comme ci. Les femmes devraient être comme ça. Vous voyez ? C'est un fantasme total de ce que devrait être la sexualité", a déclaré celui qui craint que "les hommes [ne] deviennent trop vulnérables et trop féminins".

Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème.

Pour Vincent Cassel, il semble que la question de la déconstruction d'un certain mythe viriliste ne se pose pas : "Nous avons tendance à oublier le fond des choses. On doit être nous-même", a expliqué l'ex-mari de Monica Bellucci, avant de faire une référence troublante à l'influenceur Andrew Tate, connu pour ses positions masculinistes et incarcéré en Roumanie pour proxénétisme. "Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d'où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes, parce qu'il veut défendre la masculinité", a soulevé l'acteur.