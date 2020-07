Vincent Cassel et Tina Kunakey, 5 ans d'amour : photo au lit et déclarations

Déjà cinq ans que Tina Kunakey et Vincent Cassel sont fous d'amour ! Les parents de la petite Amazonie fêtent aujourd'hui leurs cinq années de vie commune. Pour l'occasion, l'acteur français a publié une superbe photo en sépia sur son compte Instagram. Dans leur lit, Tina et Vincent semblent tout simplement baigner dans le bonheur, l'un contre l'autre.

"5 years and counting... ["5 ans et plus encore" en français, NDLR]", a tendrement écrit Vincent Cassel, en l'honneur de son épouse, sa "vie". De quoi ne pas laisser Tina Kunakey de marbre. "Love U", a-t-elle commenté. En quelques heures, plus de 77 000 personnes avaient déjà plébiscité ce bel anniversaire.

Comme on peut le voir dans leurs stories respectives, Tina Kunakey et Vincent Cassel semblent avoir réservé une luxueuse demeure avec une superbe vue sur la mer. Une manière de fêter leur anniversaire comme il se doit ?