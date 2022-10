Vincent Cassel et Tina Kunakey : "Attirance physique et passionnelle", les astres parlent de ce couple mystérieux et sensuel

Quel beau duo que celui que forment Vincent Cassel et Tina Kunakey. Le couple vit le parfait amour depuis sept ans et est devenu parent d'une fille Amazonie en 2019. Ils ont beau avoir trente ans d'écart, ils ont fait fi des préjugés et conservent leur idylle en tenant à garder leur vie privée. Mais lors de leur rares sorties, il est impossible de passer aux côtés du charisme que dégage leur couple. Et leurs signes astrologiques n'y sont pas pour rien. Femme Bélier et homme Sagittaire, Tina Kunakey et son compagnon, que l'on retrouve ce dimanche 16 octobre à l'affiche d'Hors Normes, sur TF1, sont tous les deux issus de l'élément Feu, ce qui donne tout de suite le ton. La réunion de leur deux signes en amour promet des amants "passionnés, et physiquement très attirés l'un vers l'autre".

Lorsqu'ils se sont rencontrés, Tina, mannequin, n'avait que 18 ans. Ils n'ont naturellement pas choisi mais le coup de foudre a été immédiat. "Vous ne pouvez pas choisir de qui vous tombez amoureux. Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'étais un peu surpris mais j'ai pensé que ça devait être comme cela (...)", avait ainsi confié l'ex de Monica Bellucci en 2015 dans l'édition italienne de Vanity Fair. Il faut dire que chez ces deux partenaires gouvernés par l'élément Feu, tout est très impulsif et enthousiaste. Ainsi, la femme Bélier et l'homme Sagittaire partagent le goût de l'aventure et de l'action. Il n'est ainsi pas rare de voir le couple parcourir la planète, du festival de la Mostra, aux plages du Brésil. Et ce duo de feu a tendance à se soutenir et se porter vers le haut, ce qui est bien le cas de Vincent Cassel et la jeune belle-mère de Deva Cassel.

Une équipe "quasi invincible"

En outre, ces partenaires "forment une équipe quasi invincible". Et c'est donc dans cette réussite professionnelle, matérielle ou sociale que tous deux vont puiser l'énergie pour leur entente sentimentale et sensuelle. Des efforts à ne pas lâcher donc pour ne pas que leurs rapports basculent du mauvais côté. La rivalité pourrait alors venir ébranler leur couple, notamment dans les duos qui évoluent dans les mêmes activités, ce qui n'est pas le cas du comédien et de la mannequin star. Et si l'homme Sagittaire penche parfois vers le cynisme, il sera toujours ému par l'innocence et l'honnêteté de sa partenaire Bélier. Ils sont ainsi souvent "passionnés, et physiquement très attirés l'un vers l'autre". S'ils parviennent à accorder leur vie sentimentale grâce à ce grand besoin d'aimer qu'ils ressentent profondément l'un et l'autre, ils pourront alors vivre une union pleine de richesses, de mouvements et d'activités sans cesse renouvelées. Pas de place à la routine dans ce couple brûlant.