Vincent Cerutti confiné et maladroit : son nouveau hobby l'a bien amoché

Depuis le 17 mars 2020, les Français sont invités à limiter leurs déplacements, afin que le coronavirus ne se propage pas davantage sur le territoire. Anonymes ou people, tout le monde doit donc rester chez lui et tenter de s'occuper comme il le peut, dans le cas où il n'a aucun projet en cours. Ce jeudi 26 mars 2020, Julien Tanti des Marseillais par exemple a révélé dans l'émission de Fun Radio Bruno dans le radio qu'il jouait avec son fils Tiago (1 an et demi) ou à la Playstation. De son côté, Vincent Cerutti a dévoilé son activité du jour. Et elle ne lui a pas vraiment réussi !

L'ancien animateur de TF1 a pris la décision de jardiner un peu, le beau temps étant au rendez-vous. Mais il n'a, semble-t-il, pas la main verte, car il a expliqué en vidéo : "Je ne jardine pas souvent. Pour une fois que je jardine depuis dix jours, j'ai réussi à me couper le front avec un sécateur. C'est fini, j'arrête le jardinage", a-t-il déclaré, tout en montrant une petite blessure au niveau de son front. "Ce con de sécateur ! Jour 10", a-t-il écrit en légende de sa publication qui a bien fait rire ses abonnés. L'acteur de Plus belle la vie Laurent Kerusoré notamment a posté un smiley en train de rire. D'autres lui ont gentiment conseillé d'effectivement arrêter le jardinage et de faire attention à lui.